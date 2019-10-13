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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Belarus'un savunması, Hollanda'nın hücumuna karşı! iddaa'da

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Belarus'un savunması, Hollanda'nın hücumuna karşı! iddaa'da

Euro 2020 Elemelerinde C Grubu’nda mücadele eden Belarus ve Hollanda, Minsk’teki Dinamo Stadyumu’nda karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

BELARUS - HOLLANDA

Gruptaki ilk 4 maçından puansız ayrılan Belarus, Estonya ile arka arkaya oynadığı iki maçtan deplasmandakini kazanırken, evinde 0-0’ı bozamadı. Bu golsüz beraberlikle ilk kez bu grupta bir maçta gol yemediler.

Gruptaki diğer takımların ilk iki için mücadele ettiği grupta Estonya ile adeta averaj ekibi konumundalar.

Perşembe akşamı Kuzey İrlanda karşısında oldukça zor anlar yaşayan Hollanda, 75. dakikada geriye düştüğü maçta geriden gelerek kazandı ve zirveye yerleşti. Kalan fikstürlerine bakıldığında çok büyük avantajları var.

Rakibini ilk maçta 4 golle geçen Portakallar, 2018 Dünya Kupası elemelerinde de Belarus ile aynı grupta yer almış ve iki maçı da kazanmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 5 maç da 2.5 ÜST bitti.

- İki ekip arasındaki 9 maçın 7’sini Hollanda kazandı.

- Hollanda’nın oynadığı son 8 maçın 7’si 3.5 ÜST bitti.

Belarusun savunması, Hollandanın hücumuna karşı iddaada

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Hollanda’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %44’ü konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor...

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2.5 ALT/ÜST...

- Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’undan fazlası mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL NE DİYOR?

Hollanda, Kuzey İrlanda'ya karşı 75'te 1-0 geriye düşmesine rağmen 80'den sonra bulduğu 3 golle 3-1 kazandı. Grup liderine karşı alınan o galibiyet çok önemliydi. Kuzey İrlanda gibi disiplinli şekilde savunma yapabilen bir rakibi bile 10 dakika içindeki baskıyla bozan Hollanda, Belarus'a karşı daha kolay bir maç çıkarabilir.

2 gol atan Memphis Depay, Lyon'daki başarılı performansını milli takımına da yansıtıyor.

Grupta 6 maçta 3 gol atabilen Belarus'un sürpriz yapma ihtimali çok düşük. Savunma yaparak rakibi durdurmaya çalışacaklar.

Ev sahibinin oyun anlayışı maçtan 4.5 altı bir sonuç çıkmasına sebep olacaktır. Bu tercihi tek başına düşük bir orana sahip olduğu için 'Hollanda kazanır ve 4.5 altı biter' seçimini öneriyorum.

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Hollanda'da öne çıkan isim Frenkie De Jong!

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