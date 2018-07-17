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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
17.07.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

Bektaş: "Göztepe’yi güzel günler bekliyor"

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Bektaş: "Göztepe’yi güzel günler bekliyor"

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Erzurum’da tamamlayan Göztepe’de teknik direktör Bayram Bektaş kampı değerlendirdi.

Çok verimli bir dönem geçirdiklerini anlatan genç teknik adam, "Öncelikle ciddi bir sakatlık yaşanmadığı için çok mutluyum. Erzurum’da daha çok kondisyon, fizik ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yaptık. Herkes çok arzulu ve istekliydi. Hava şartları ise sadece son gün istediğimiz gibi olmadı. Takımızın eksikliklerini iyi biliyordum. Özellikle genç futbolcularımız, öğrettiklerimizi sahaya yansıttı. Bu da beni çok umutlandırdı" diye konuştu.

İlk hazırlık maçında Altınordu’yu 2-0 yendiklerini hatırlatan Bayram Bektaş, "Elbette bu tür müsabakalarda skor çok önemli değil. Oyun olarak sahaya yansıtmak istediklerimizi gördük. Oyunun açılması, bölgelerdeki geçişleri ve hücumdaki organizasyonları üretmeye çalıştık. Altınordu müsabakasında düşündüğümüz önemli varyasyonları yaptık. Bu da beni sevindirdi" dedi. Takıma 3 gün izin verildiğini belirten Bektaş, "19 Temmuz’da Hollanda’ya gidiyoruz. İnanıyorum yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Böylece daha detaylı takımı görmüş olacağız" yorumunu yaptı.

Hollanda’da 4 hazırlık maçı oynayacaklarını bildiren Bektaş, "Rakiplerimiz arasında Yunanistan’ın önemli kulübü Olympiakos ve Hollanda liginin tecrübeli takımlarından Twente var. Yine Belçika ve Hollanda liglerinden ekiplerle karşılaşacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Göztepe’yi güzel ve başarılı günler bekliyor. Kalecimiz Beto, yeni transferlerimiz Gassama ve Samed Ali de bizimle olacak. Transferde doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. İlgilendiğimiz futbolcular var. En kısa sürede eksikler biter" diye konuştu. Öte yandan sarı kırmızılılarda, orta saha oyuncu Scarione’nin ise kampa götürülmeyeceği iddia edildi.

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