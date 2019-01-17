Fenerbahçeli futbolcu Aatif, Çaykur Rizespor'a gitti
Çaykur Rizespor Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.
Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz.
Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
ALİ KOÇ UYARMIŞTI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un camiaya sesleniş programında Rizespor ile anlaşmadığı için eleştirdiği Aatif dün gece geç saatlerde bu kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek transfer konusunda anlaştı. Sarı lacivertliler ile 6 aylık sözleşmesi bulunan Aatif’in gidişi ile Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanı da açılmış oldu.
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