Beklenen oldu, iddaa ödemeleri yaptı! Kazanan sonuçlar...
Olaylı derbinin en çok merak edilen sorularından biri de sonucun iddaa'da nasıl yansıyacağı konusuydu. Sabah saatlerinde Spor Arena'da belirttiğimiz gibi, maç skoru 0-0 olarak kabul edildi.
"57. dakikada tatil edilen maç, o an 0-0 olduğu için, eğer karşılaşma bu akşam kaldığı yerden devam etmezse, maç skoru 0-0 olarak kabul edilecek.
Kırmızı kart tercihinin de kabul edilmesi bekleniyor." yazmıştık.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen "Fenerbahçe-Beşiktaş" Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan Çarşamba günü toplanacağını açıkladıktan sonra iddaa da maç skorunu 0-0 kabul etti.
2.5 ALT, KG YOK, İYX/MSX gibi 0-0 skorunu işaret eden tüm maç sonucu oyunları "kazanmış" olarak sayıldı.
Ayrıca, karşılaşmanın 30. dakikası Pepe, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. "Kırmızı Kart Olur" tercihleri de bu karar sonrası "kazanmış" olarak sayıldı.
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