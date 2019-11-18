Beklenen oldu! Adebayor geri döndü...
Kayserispor Yönetimi sorunu çözerken, yıldız forvetin birikmiş tüm alacaklarının verildiği öğrenildi.
Kayserispor Yönetimi sorunu çözerken, yıldız forvetin birikmiş tüm alacaklarının verildiği öğrenildi.
Bu gelişme sonrası Sarı-Kırmızılı takımda edecek olan Adebayor, özellikle teknik direktörlük görevine Bülent Uygun geldikten sonra Kayserispor’da liderlik görevini üstlenmişti.
Bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Adebayor’un yanı sıra diğer oyunculara bir takım ödemeler yapılacağı öğrenildi.
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