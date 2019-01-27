Beklenen hamleyi yaptı! 3 yıllık imza
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'da flaş bir transfer hamlesi geldi. Konyaspor, başarılı sağ beki Nejc Skubic'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattıldığını açıkladı.
Atiker Konyaspor, yeni sözleşmeyi video ile duyururken, görüntülerde Skubic'in oğlu Lan Skubic'in rüyası konu alındı.
Slovenyalı oyuncu mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM"
"Gerçekten onları çok seviyorum. Bana kalırsa Konyaspor taraftarları Türkiye’nin en büyük taraftar grubu. Çok kıymetliler, değerliler... Çünkü bize hem iyi günlerimizde hem kötü günlerimizde destek oldular. Geçen sene zorlu bir lig süreci geçirmiştik ve deplasmanda olsun evimizde olsun hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. O yüzden kendilerini çok çok seviyorum. Onlarla tekrardan birlikte olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor” şeklinde düşüncelerini ifade etti."
2⃣0⃣2⃣2⃣ pic.twitter.com/Lirk5K6wae— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 27 Ocak 2019
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