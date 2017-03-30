Beklenen açıklama geldi!

Blizzard tarafından BlizzCon’da yapılan turnuvada bu yıl yeni kurallar geçerli olacak. En dikkat çekici kural ise oyuncuların kazandığı puanların ülke puanına yapacağı etki olacak. Katsayıların hesaplanmasının ardından en iyi 32 ülke Overwatch World Cup’ta mücadele etme hakkı kazanacak.

Sıralamada en yüksek puanı alan 3 oyuncu kendi milli takımlarında mücadele edecek isimleri de seçme hakkına sahip olacak. Sıralamada 26. durumda bulunan Türkiye ise turnuvaya katılma şansına sahip ülkeler arasında bulunuyor.