Bekle bizi Rusya! Geliyoruz...

Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0
Hakemler: Viktor Kassai, Vencel Toth, György Ring (Macaristan)
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin (Dk. 87 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan (Dk. 70 Emre Mor), Burak Yılmaz (Dk. 82 Ozan Tufan), Cenk Tosun
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko (Dk. 84 Cop), Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic (Dk. 71 Kramaric), Brozovic, Perisic, Kalinic (Dk. 62 Mandzukic)
Gol: Dk 75 Cenk Tosun (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Tosun, Dk. 39 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 45 Kalinic, Dk. 66 Perisic, Dk. 90+2 Badelj, Dk. 90+4 Brozovic (Hırvatistan)
Türkiye Dünya Kupası Eleme Grubu'ndan nasıl çıkar?Türkiye, Hırvatistan'ı yenerek I Grubu'ndan çıkmak için iddiasını sürdürdü. 4 takım Dünya Kupası için iddialı konuma geldi. Peki Türkiye, gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile Eskişehir'de ilk kez resmi bir maç oynadı. Eskişehir Yeni Stadyum'da geçen yıl A Milli Futbol Takımı özel maçta Moldova'yı 3-1 yendi. Mircea Lucescu da A Milli Takım Teknik Direktörü olarak Türkiye'deki ilk maçına çıktı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 11 puanlı A Milli Takımı, 16 puandaki grubun lideri Hırvatistan'ı Eskişehir Yeni Stadyum'da konuk etti. Hırvatistan takımı, yağış nedeniyle ertelenen Kosova maçını önceki gün oynadı. Sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Hırvatistan takımı, dün öğle saatlerinde uçakla Eskişehir'e geldi, bugün de Türkiye maçına çıktı.
Karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce A Milli Futbol Takımı, kafilesi konakladığı Tasigo Otel'den polisin geniş güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'a geldi. Aynı saatlerde Moldova Milli Takımı da Hilton Garden Inn otelden polis eskortu ve güvenlik önlemleri altında stadyuma getirildi.
BİLETLER AYNI GÜN TÜKENDİ
Eskişehir Yeni Stadyum çevresinde ve içerisinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç nedeniyle Ankara, Konya, Bilecik, Kütahya, Bursa, Afyonkarahisar, Isparta, Bolu, Karabük ve Sakarya'dan takviye çevik kuvvet polisi Eskişehir'e sevk edildi.
Saat 21.45'te başlayan karşılaşma öncesinde stat kapıları saat 19.00'da açıldı ve taraftarlar tek tek aranarak içeriye alındı.
Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye-Hırvatistan maçının Türk futbolseverler için taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletleri geçen 16 Ağustos'ta tükendi. Hırvatistan Futbol Federasyonu, misafir tribününde kendileri için ayrılan kontenjanı kullanmayacağını ve bu biletleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun kullanımına bırakması üzerine misafir tribün biletleri de 30 Ağustos'ta satışa çıktı ve aynı gün tükendi.
TRİBÜNLER DOLDU
33 bin kişilik stadyumundaki tribünleri dolduran taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde milli takıma destek verdi.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de izledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçında burnu kırılan Serdar Aziz'e kadroda yer vermedi. Lucescu sol bekte ise İsmail Köybaşı yerine Caner Erkin'e ilk 11'de forma şansı verdi. Rumen çalıştırıcı, geçen Ukrayna maçının ikinci yarısında oyuna aldığı Arda Turan'ı bu kez ilk 11'e aldı, Emre Belözoğlu'nu ise yedek kulübesinde oturttu. Lucescu, forvette ise Cenk Tosun'un yanına Burak Yılmaz'ı alarak oyuna çift forvetle başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Modric'in pasında Kalinic ceza sahası dışında topla buluştu. Kalinic'in bekletmeden çektiği şut, kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.
5. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Orta sahada aldığı topla hızla Türkiye ceza sahasına ilerleyen Brozovic, sağdan bindiren Kovacic'in önüne pasını bıraktı. Ceza sahası içinde kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kovacic'in sağ çaprazdan sert şutunu Volkan güçlükle kornere çeldi.
10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Modric'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın ters vuruşunda top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu Mehmet Topal son anda rakibinden önce araya girerek uzaklaştırdı.
11. dakikada A Milli Takım net bir pozisyondan yararlanamadı. Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, altı pas üzerindeki Cenk Tosun'a yerden pasını gönderdi. Cenk yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
52. dakikada Modric'in ceza sahası içinde sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta arka direkte topa hareketlenen Lovren'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlığı iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada Brozovic'in sağdan ortasında ceza sahasındaki Perisic'in kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'ın kontrolünde sağdan auta çıktı.
54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında Hırvatistan ceza sahası içindeki Kaan Ayhan'ın sol çaprazdan attığı sert şutta meşin yuvarlak kalenin yanında dışarıya gitti.
56. dakikada Nuri Şahin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından dışarıya çıktı.
57. dakikada Modric çalımlarla geldiği Türkiye ceza sahası içindeki Perisic'i topla buluşturdu. Perisic'in sol çaprazdan attığı sert ve yerden şutta top, kalenin yanından az farkla auta çıktı.
74. dakikada Türkiye ceza sahası önünde topla buluşan Brozovic'in sert şutunda top, kalenin üzerinden sahayı terk etti.
75. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Subasic'ten dönen topu tamamlayan Cenk Tosun, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-0
90. dakikada Badelj'in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içindeki Brozovic'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.