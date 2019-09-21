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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Bekar erkeklere maç izlemek yasak!

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Bekar erkeklere maç izlemek yasak!

Bilecik'te oynanacak Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçını sadece evli erkekler eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklar seyredebilecek.

Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun açılış müsabakası olan Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçı öncesi Bilecik'te stat skandalı yaşandı. Kentte mücadelenin oynanması için koşulları sağlayan bir stat bulunamadı. Bu yaşanan sıkıntıların ardından Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri, Bilecik Şeyh Ebabali Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan sentetik sahada incelemelerde bulundu.

Engin Toku, buranın futbol oynamaya elverişli bir alan olduğunu vurgularken, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da stat çevresinin iyi olduğunu belirtti. Bunun üzerine müsabaka bu stada verilirken, maçı sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar verildi.

Bekar erkekler maçı seyredemeyecek

Bu olay sonrası taraftarların tepkisi üzerine Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, girişimlerde bulunarak maçı evli erkeklerin eşleri ile birlikte seyretmesi konusunda emniyete başvuru yaptı. Yapılan bu başvuru kabul edilirken, konu hakkında Bilecikspor Kulübü'nden, "Yönetim kurulumuz, yarın oynayacağımız müsabakada erkek seyircilerin tribüne alınması yönünde ilgili mercilerle görüşerek girişimlerde bulunmuştur. Bulunduğumuz girişimler neticesinde erkek seyircilerimiz tribünde eşleriyle birlikte yer alabilecektir" açıklaması yapıldı.

Bekar erkeklere maç izlemek yasak

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