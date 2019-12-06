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Futbol
06.12.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

beIN Sports'tan yeni transfer!

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beIN Sports'tan yeni transfer!

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, deneyimli spor spikeri Gökhan Telkenar ile anlaştı.

Bu gelişmeyi Gökhan Telkenar, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıca Telkenar'ın uzun yıllardır arkadaşı olan Yalçın Çetin ise "27 yıldır arkadaş, dost, meslektaş... Yeniden buluştuk. Hayırlı olsun, aramıza hoşgeldin Gökhan" şeklinde paylaşım yaptı.

Telkenar ise "Ebedi dostum ile aynı çatı altında çalışmak büyük şeref" ifadelerine yer verdi. Tecrübeli spiker, sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı aldı.

 

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