BeIN Sports'tan VAR açıklaması!

TFF tarafından verilen yetki doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren yayıncı kuruluş, hakemlerin kararlarında etkilerinin olmadığını şöyle açıkladılar:

Dünyanın önde gelen yayıncılarından beIN SPORTS olarak, Türk futbolunun marka değerini artırmak adına şeffaflığın önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Video Asistant Referee - VAR sisteminin Türkiye'deki teknik işleyişine ilişkin kamuoyundaki bazı soru işaretlerini gidermek amacıyla, bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki küresel bir yayıncı olarak VAR sistemi ile ilgili tüm uluslararası ve yerel prosedürlere göre çalışma deneyimine sahip olan beIN SPORTS, TFF’nin verdiği yetki ve öngördüğü yayın talimatına uygun faaliyet göstermektedir. beIN SPORTS’un VAR hakemlerinin kararları üzerinde herhangi bir etkisi veya kontrolü söz konusu değildir. Bu tür bir müdahale teknik olarak da mümkün değildir. Şöyle ki:1. Kamera sayısı: Süper Lig maçlarının çekimi stadyumların ve altyapının sunduğu imkanlara göre her maçta 14 ila 25 kamera ile yapılmaktadır. Drone, helikopter kameralarını ve röportaj için kullanılan kameraları çıkarttığımızda, sahadaki müsabakayı çekerek VAR Odasına görüntü temin eden 13 ila 18 arasında aktif kameramız mevcuttur. Söz konusu kamera sayıları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa futbolunun önde gelen turnuvalarında kullanılan standartların üstündedir. Bu çerçevede beIN SPORTS, Süper Lig maç görüntülerine erişim kalitesini en üst düzeye taşımaktadır.

2.Altyapı: VAR Odası ile stadyumlar arasındaki görüntü iletimi TFF’nin yetkilendirdiği kurum tarafından, beIN SPORTS’un müdahalesi mümkün olmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Her maçtan önce, sahayı gören kameraların VAR Odasına sağlıklı şekilde görüntü aktarıp aktarmadığının testleri de yine bu kurum tarafından yapılmaktadır. Kamera görüntüleri Riva’da bulunan VAR’a doğrudan iletilmektedir. Burada VAR’ın ne şekilde yönetileceği, pozisyonların nasıl seçileceği ve görevli hakem ile hangi görüntülerin paylaşılacağı tamamen TFF’nin sorumluluğundadır.

3.Görüntü seçimi: VAR Odasının gördüğü görüntüler ile naklen yayın aracımızın ve yönetmenimizin gördüğü görüntüler bire bir aynı ve eş zamanlıdır. Kameraların ham görüntülerinin tamamı VAR Odası ile naklen yayın aracımıza aynı anda ulaşmaktadır. VAR hakemleri diledikleri görüntüyü diledikleri kadar izleyebilir, durdurup geri alabilirler. Dolayısıyla, VAR hakemleri tüm pozisyonlara erişebilmektedir ve yayıncı olarak bizim bu görüntülere müdahale etmek gibi bir yetkimiz kesinlikle yoktur.

Kurum olarak şeffaflığa duyduğumuz inançla ve Süper Lig markasını korumak adına bir kez daha altını çizmek isteriz ki tüm görüntüler VAR ve AVAR ekipleri ile doğrudan paylaşılmaktadır. Hakemler tarafından alınan kararlarda herhangi bir etkimiz söz konusu değildir.

Tabii ki hakemler de herkes gibi hata yapabilir. Biz, stüdyolarımızın imkanları çerçevesinde tüm pozisyonları izleyicilerimiz ile paylaşıyoruz; aynı zamanda, gerek herkese açık beIN SPORTS HABER kanalımızda gerekse de internet sitemizde özet görüntüleri sunuyoruz.

Bu doğrultuda, VAR ile ilgili soru ve endişelerinizi işin ve sürecin sahibi konumundaki TFF ile paylaşmanızı önemle rica ederiz. Bu vesileyle, tüm takımlarımıza en iyi dileklerimizi sunarız. beIN SPORTS olarak kulüplerimiz ile birlikte çalışmanın Türk futboluna değer katacağına ve genç oyuncuları da cesaretlendireceğine inanıyoruz.