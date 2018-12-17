beIN Sports yayın akışında bugün neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
17.12.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

beIN Sports yayın akışında bugün neler var?

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beIN Sports yayın akışında bugün neler var?

beIN Sports yayın akışı için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Süper Lig programının belli olması ardından gözler beIN Sports yayın akışına çevrildi. Peki, beIN Sports yayın akışında bugün hangi maçlar var?

beIN Sports’un 17 Aralık Pazartesi yayın akışına göre birbirinden önemli karşılaşmalar yaşanacak. Tüm futbolseverlerin sık sık yayın akışını kontrol ettiği beIN Sports’ta bugün Fenerbahçe ve BB Erzurumspor karşılaşması başta olmak üzere önemli programlar var.

BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

beIN FC
Saat: 00:45 - 02:45 (120 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports yorumcuları, Spor Toto Süper Lig maçlarının öncesinde ve sonrasında, oynanan karşılaşmaları yorumluyor.

beIN FC Extra Time
Saat: 02:45 - 04:15 (90 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports yorumcuları, Spor Toto Süper Lig maçlarının öncesinde ve sonrasında, oynanan karşılaşmaları yorumluyor.

Maç Saati
Saat: 04:15 - 04:30 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

Maç Saati
Saat: 04:30 - 06:15 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

Vay Bee
Saat: 06:15 - 06:30 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Futbol dünyasında gözden kaçan komik detaylar, ilginç ve eğlenceli görüntüler ekrana geliyor.

La Liga World
Saat: 06:30 - 07:00 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: İspanya liginden haberler, maçlardan özet görüntüler ve futbolcularla ilgili gelişmeler aktarılıyor.

Maç Saati
Saat: 07:00 - 08:45 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

Maç Saati
Saat: 08:45 - 10:30 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

beIN FC
Saat: 10:30 - 11:45 (75 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports yorumcuları, Spor Toto Süper Lig maçlarının öncesinde ve sonrasında, oynanan karşılaşmaları yorumluyor.

beIN FC Extra Time
Saat: 11:45 - 12:30 (45 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports yorumcuları, Spor Toto Süper Lig maçlarının öncesinde ve sonrasında, oynanan karşılaşmaları yorumluyor.

Maç Saati
Saat: 12:30 - 14:15 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

Maç Saati
Saat: 14:15 - 16:00 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

UEFA Avrupa Ligi Haftanın Golleri
Saat: 16:00 - 18:00 (120 dakika)
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda atılan gollerden oluşan derleme ekrana geliyor.

Premier League World
Saat: 18:00 - 18:30 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: Premier Lig'in yıldızları, ada futbolunun bilinmeyen yönleri Premier League World'de...

EFL Championship Maç Özetleri
Saat: 18:30 - 19:00 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: İngiltere Championship Ligi maç özetleri ekrana geliyor.

beIN Final
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig'de haftanın öne çıkan istatistikleri ile takım ve oyuncu performans analizleri ekrana yansıyor.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Saat: 20:00 - 20:45 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 20:45 - 21:00 (15 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Devre arasında maçlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Saat: 21:00 - 22:00 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşması...

beIN Final
Saat: 22:00 - 23:30 (90 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig'de haftanın öne çıkan istatistikleri ile takım ve oyuncu performans analizleri ekrana yansıyor.

Maç Saati
Saat: 23:30 - 00:00 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

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