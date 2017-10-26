beIN Sports Haber kanalı frekans bilgileri.. beIN Sports Haber hangi kanalda?

Süper Lig'in yayıncısı Digiturk, bir spor kanalı daha açtı. Maç özetleri ve özel yayınlar şifresiz bir şekilde izlenebilecek.

beIN Medya Grup bünyesinde yayın yapan Digiturk platformundaki spor kanallarına bir yenisi eklendi. Hem de bu kanal, Türksat uydusundan şifresiz bir şekilde izlenebilecek. Kurum, yeni spor haber kanalı beIN Sports Haber'in yayınlarına kendi platformu üzerinde başlamıştı.

Kanal, 25 Ekim saat 19:00'dan itibaren Türksat aracılığıyla şifresiz yayın yapıyor olacak. Kanalda maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar izleyiciyle buluşturulacak.

beIN Sports Haber'in frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Frekans ayarları nasıl yapılır?

TV 8,5 HD spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

Digiturk'lü olmayanlar da izleyebilecek

Türkiye ve dünyadan spordaki en güncel olayları, son dakika haberleri sporseverlerle ile buluşturacak beIN SPORTS HABER’i Digiturk üyesi olmayanlar da izleyebilecekler. beIN SPORTS HABER Digiturk’te 83 No’lu kanalda yer alırken, Türksat ve Eutelsat uydularından şifresiz yayın yapacak.