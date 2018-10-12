Bein Sports Haber frekans bilgileri | 12 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı
Bein Sports platformunun şifresiz yayın yapan kanalı olarak dikkat çeken Bein Sports Haber'in frekans bilgileri ve yayın akışı futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yayın akışı içerisinde spor içerikli birçok programa yer veren Bein Sports Haber'in 12 Ekim yayın akışında yer alan programların ne olduğu internette araştırılıyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri ne? Bein Sports Haber yayın akışında neler var?
Bir süredir şifresiz olarak yayın yapan Bein Sports Haber kanalının frekans bilgileri, bu kanalı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Bein Sports Haber canlı yayın izleme bilgileri ve 12 Ekim yayın akışı...
Bein Sports Haber, Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının özetleri, Avrupa basketbolundan bazı karşılaşmalar ve zaman zaman bazı futbol müsabakaların canlı yayınlanmasına imkan tanıyor. Bein Sports Haber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle. Kanal Ekle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak "User veya Manuel" yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-Kullanıcı Ayarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
12 EKİM YAYIN AKIŞI
00:00 Lig Arası
01:00 Soyunma Odası
02:00 beIN Bugün
03:00 Lig Arası
04:00 Milli Maç Özel
04:30 Özel Röportaj: J.Lauvergne
05:00 #Alo beIN
06:00 beIN Bugün
07:00 Yeni Gün
09:00 Soyunma Odası
10:00 Milli Maç Özel
10:30 Milli Takım Antrenman (C)
10:45 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri
11:00 Lig Arası
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Botafogo - Vasco Da Gama (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 Premier League Netbusters
14:30 LaLiga Chronicles
15:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
15:45 Vay Bee
16:00 Serie A Full Impact
16:30 This is Paris
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 Ligue 1 Haftanın Golleri
18:00 Ana Haber
19:00 Lig Arası
20:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
20:45 Fenerbahçe - G.Canaria (Ortak Yayın)
22:45 Özel Röportaj: O.Giroud
23:00 beIN Bugün
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