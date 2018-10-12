Bein Sports Haber frekans bilgileri | 12 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
12.10.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber frekans bilgileri | 12 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı

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Bein Sports Haber frekans bilgileri | 12 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı

Bein Sports platformunun şifresiz yayın yapan kanalı olarak dikkat çeken Bein Sports Haber'in frekans bilgileri ve yayın akışı futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yayın akışı içerisinde spor içerikli birçok programa yer veren Bein Sports Haber'in 12 Ekim yayın akışında yer alan programların ne olduğu internette araştırılıyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri ne? Bein Sports Haber yayın akışında neler var?

Bir süredir şifresiz olarak yayın yapan Bein Sports Haber kanalının frekans bilgileri, bu kanalı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Bein Sports Haber canlı yayın izleme bilgileri ve 12 Ekim yayın akışı...

Bein Sports Haber, Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının özetleri, Avrupa basketbolundan bazı karşılaşmalar ve zaman zaman bazı futbol müsabakaların canlı yayınlanmasına imkan tanıyor. Bein Sports Haber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;

1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle. Kanal Ekle

2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak "User veya Manuel" yapın.

3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.

4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.

5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.

Menü-Ayarlar-Kullanıcı Ayarları-Favori Kanallar

Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A  - Frekans: 12379  - Symbol Oranı: 30000  - FEC: 3/3  - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

12 EKİM YAYIN AKIŞI

00:00 Lig Arası

01:00 Soyunma Odası

02:00 beIN Bugün

03:00 Lig Arası

04:00 Milli Maç Özel

04:30 Özel Röportaj: J.Lauvergne

05:00 #Alo beIN

06:00 beIN Bugün

07:00 Yeni Gün

09:00 Soyunma Odası

10:00 Milli Maç Özel

10:30 Milli Takım Antrenman (C)

10:45 LaLiga 1|2|3 Haftanın Golleri

11:00 Lig Arası

12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

12:45 Botafogo - Vasco Da Gama (Özet)

13:00 Gün Ortası

14:00 Premier League Netbusters

14:30 LaLiga Chronicles

15:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

15:45 Vay Bee

16:00 Serie A Full Impact

16:30 This is Paris

17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

17:45 Ligue 1 Haftanın Golleri

18:00 Ana Haber

19:00 Lig Arası

20:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

20:45 Fenerbahçe - G.Canaria (Ortak Yayın)

22:45 Özel Röportaj: O.Giroud

23:00 beIN Bugün

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