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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Bedir: "Avrupa sevdamızı kalan 10 maç belirleyecek
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Sıradaki Haber:Bursaspor’un Osmanlıspor maçındaki kozu Batalla!

Futbol
dha
08.03.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Bedir: "Avrupa sevdamızı kalan 10 maç belirleyecek

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Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk edecek olan Kayserispor’da başkan Erol Bedir pazar günün oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ligin son 10 haftasında birbirinden zor maçlara çıkacaklarını ifade eden Bedir, "Bu maçlar UEFA Avrupa Ligi’ni hedefleyen 3-4 takım için adeta play-of niteliğindedir. 10 maçlık bu periyoda, Avrupa hedefi olan 3-4 takımın en önünde lider olarak giriyoruz. Arzumuz ve inancımız şudur ki; 2017-18 sezonu tamamladığında, bu takımlar arasındaki en önden konumumuzu koruyacak ve Kayserispor’u Avrupa’ya taşıyacağız" dedi.

Geçen sezon devre arasında ligin dibine demir atmış olan Kayserispor’un küme düşmesine kesin gözle bakılırken, yaptığı yönetim ve teknik heyet değişiklikleriyle müthiş bir mücadeleye girdiğini ve ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig’de kalmayı garantilediğine dikkat çeken Bedir şunları söyledi:

RÖVANŞI ALMAK ZORUNDAYIZ

"Önde olmak önemli değil, önde bitirmek önemlidir ve bu süreçte önemi az olan hiçbir maç yoktur. Bu hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız Karabükspor maçı da bu önemli maçlardan biridir. Ligin ilk yarısında, Karabük’te 10 kişi kalmalarına rağmen "bizim rehavetimizden" yenildiğimiz rakibimize karşı mutlaka galip gelip hem 3 puan, hem de rövanşı almak zorundayız. Karabükspor’u yendiğimiz takdirde ikinci yarının ilk 8 maçında 11 puan almış olacağız. İlk yarının ilk 8 maçında 14 puan aldığımız düşünüldüğünde sadece 3 puanlık bir eksiğimiz olacaktır ki bu da bizi hedefimizden saptırmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi, önümüzdeki 10 maçlık periyod içinde, yönetim, takım ve büyük taraftarımız olarak ve bütün maçlara aynı ciddiyet içinde hazırlanmalı zor-kolay maç ayırımı yapmadan tamamından puan veya puanlar çıkarmalıyız. ZTK’sını kazanan takımın ilk 4 sırada olması durumunda, 5’inci sırada olan takımında UEFA Avrupa Ligi’ne katılması durumu halen bulunduğumuz sıralamanın önemini bir kat daha artırmaktadır. Daha üst sıraları hedeflemekle birlikte en azından bulunduğumuz sırayı korumak adına bütün şehir kenetlenmeli ve elimize geçen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu mücadeleyi verirken, başta büyük taraftarımız olmak üzere, teknik heyet, futbolcularımız ve değerli hemşerilerimize güvenimiz sonsuzdur”

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