Bedelsiz bedelli Janssen!
Tottenham bu sezon Janssen’i bedelsiz olarak F.Bahçe’ye kiralamayı kabul etti. Ancak sezon sonunda satın alma zorunluluğu maddesini koydurmak istiyor. Yani ortada bedelsiz bedelli bir durum var.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı giyen Janssen, F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu’nun da gözdeleri arasında bulunuyor.
Kanarya, Tottenham’la yaptığı görüşmelerde ilerleme sağladı.
İngiliz ekibi, 24 yaşındaki forveti bu sezon bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti.
Ancak işin oldukça farklı bir boyutu var.
Tottenham, F.Bahçe’ye sezon sonunda satın alma zorunluluğu maddesini kabul ettirmeye çalışıyor.
Bu transfer bedelsiz gibi gözükse de aslında hiç de öyle değil.
MİNİMUM ZARARLA
İngiliz ekibiyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Janssen, bu sezon sonunda kontratının son yılına girecek. Tottenham da bunu göz önüne alarak oyuncusu satmayı planlıyor.
İstenen rakamın 10 milyon euro olduğu konuşuluyor.
Tottenham, Hollandalı futbolcuyu 2016’da 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Geçtiğimiz sezon F.Bahçe’nin ödediği kiralama bedelinin tam 5 milyon euro olduğu iddia ediliyordu.
İngilizler onu minimum zararla elden çıkarmak istiyor.
Bu transfer arapsaçına döndü. Yönetim, satın alma zorunluluğu maddesini hiçbir şekilde kabul etmek istemiyor. (Akşam)
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