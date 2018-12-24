Bedavaya Juventus'a gidiyor!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu, Serie A devi Juventus yolcusu...
30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek Aaron Ramsey ile Arsenal'in yolları ayrılıyor.
Yıldız oyuncu, 1 Ocak itibariyle gelecek sezon için transfer görüşmelerine başlayabilir ve Inter'in ciddi bir teklifle geleceği söylenirken devreye Juventus girdi, işi bitirmek üzere...
Sky Sport Italia'nın haberine göre Juventus, Inter'den daha değerli bir kontrat sundu ve geçen sezon Liverpool'dan Emre Can'ı nasıl bedavaya aldılarsa, bu sezonun sonunda da Galli oyuncu Ramsey, Torino'ya gelecek.
Cardiff'ten 2008 yılında sadece 5 milyon Sterlin'e Arsenal'e gelen oyuncu, 350'den fazla maçta Londra ekibinin formasını giydi, 124 gole katkı yaptı. (61 gol - 63 asist)
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