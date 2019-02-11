Bedava maç izlemek için bunu yaptılar!
İngiltere 1. Lig'de Oxford United ile Sunderlan kozlarını paylaştı. Ligin son sıralarında bulunan Oxford United, üst sıralarda bulunan Sunderland ile 1-1 berabere kaldı.
Bu maça ise Sunderland taraftarları damga vurdu. İki Sunderland taraftarı, The Kassam Stadyumu'nun dışında bir kamyonetin arkasında saklandıkları görüldü.
Konuk ekip Sunderland taraftarlarına 1822 bilet verilirken, bu iki taraftar bilet almadan ücretsiz bir şekilde karşılaşmayı izledi.
O anların video görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı.
Sunderland 34. dakikada 1-0 öne geçti, ev sahibi ekibinden Marcus Browne, 87. dakikada attığı golle skora denge getirdi ve maç 1-1 sona erdi.
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