Beckerspor Ece Deniz'i kadrosuna kattı!

Kariyerine Fenerbahçe’de başlayan 21 yaşında, 1.84 boyundaki guard, geçen sezon İstanbulgücü’nde forma giydi. Ece Deniz, Orduspor’un kapanmasının ardından kulüpsüz kaldı. Ligdeki ilk yılını sıkıntılı geçiren Beckerspor, sezon başında anlaştığı antrenör Ceyhun Yıldızoğlu’yla yollarını lig başlamadan ayırmıştı. Yıldızoğlu’nun yerine anlaşılan Arda Erçin ilede bu hafta başında vedalaşan Becker, Hakan Yiğit’i göreve getirdi. İzmir temsilcisi, kulübün kuruluşundan bu yana menajerlik görevinde bulunan Yalçın Erciyes’in de görevine son verdi.