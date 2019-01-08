BC Khimki Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon kaldığı yerden devam ediyor. 16 hafta boyunca 15 galibiyet 1 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğundaki pozisyonunu korumak için parkeye çıkacak. Peki, BC Khimki Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, basketbolseverlerin merakla beklediği o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BC KHİMKİ FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezonunda 17. Hafta mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe Beko, BC Khimki'ye konuk olacak. 8 Ocak Salı günü oynanacak olan karşılaşma, saat 20.00'da Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çok etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, üst üste son 12 maçını kazandı.



Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 karşılaşmada elde ettiği 15 galibiyetle lider durumda bulunuyor.



Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada giriyor.



İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi

KHİMKİ MOSKOVA'YI TANIYALIM

Altıncı EuroLeague sezonunu yaşayan Khimki Moskova, basketbol faaliyetlerine 1997 yılında başladı. Yalnızca altı yıl içerisinde Rusya Ligi yarı finaline yükseldi ve Rusya Kupası’nda da üç kez üst üste yarı final oynadı. 2006 senesinde Rusya Ligi ve Rusya Kupası’nda final oynayan ancak iki kulvarda da CSKA Moskova engeline takılan Khimki, Fiba Eurocup’ta da finale yükselme başarısı gösterdi fakat Joventut Badalona’yı geçemedi. 2007 yılı, Khimki Moskova’ya ilk kupasını getirdi. Rusya Kupası’nda CSKA Moskova’yı geçen Khimki, ilk büyük başarısına imza attı. Aynı sezonda üçüncü kez üst üste Rusya Ligi finaline kalan ve ULEB Cup’ta da ilk kez mücadele ederek Top 16 oynayan Khimki, istikrarlı gidişatını sürdürdü. 2008-09’da Eurocup’ta finale yükselen Rusya temsilcisi, Litvanya’nın güçlü takımlarından Lietuvos Rytas’ı geçemedi. 2009-10’da ilk kez EuroLeague’de mücadele eden ve Top 16 turuna yükselme şansı yakalayan Khimki, 2011’de CSKA’yı geçerek VTB Ligi’ni, 2012’de de finalde Valencia’yı geçerek Eurocup’ı kazandı. Bu kadroda Zoran Planinic, Vitaly Fridzon ve Kresimir Loncar dikkat çekiyordu. 2012-13 sezonunda üçüncü kez EuroLeague’de mücadele eden Khimki, Top 16’ya yükselme başarısını tekrarladı ancak iki sezonu kupasız tamamladı. Rusya ekibi, 2014-2015’te Eurocup’ı turnuva MVP’si Tyrese Rice ve Finlandiyalı şutör Petteri Koponen önderliğinde ikinci kez kazandı. Bu iki oyuncu da Eurocup’un en iyi beşine seçilirken, Rimas Kurtinaitis de bu turnuvayı üçüncü kez kazanan ilk koç oldu. Bu sezonda VTB’de final oynama başarısını tekrarlayan Khimki, finalde yine CSKA’ya takıldı. 2016-17’de Alexey Shved önderliğinde Eurocup’ta çeyrek final gören ve VTB’de de final oynayan Khimki, 2017-18 sezonunda ise EuroLeague kulvarına dönüş yaptı ve ilk kez Play-off oynama başarısı gösterdi. Khimki’nin Final Four hayallerine son veren takım ise 3-1’lik seri sonunda CSKA Moskova oldu.

Müzesinde iki Eurocup, bir VTB Ligi, bir de Rusya Kupası şampiyonlukları bulunan Khimki’nin formasını yakında dönemde giyen isimler arasında Gianmarco Pozzecco, Maciej Lampe, Timofey Mozgov, Kelly McCarty, Vitaly Fridzon, Carlos Delfino, Jorge Garbajosa, Keith Langford, Carlos Cabezas, Paulius Jankunas, Kresimir Loncar, Zoran Planinic, Petteri Koponen, James Augustine, KC Rivers, Paul Davis, Marko Popovic, Tyler Honeycutt ve Zoran Dragic gibi isimler yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Bugün:

20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko

21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

23.30 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Real Madrid (İspanya)



9 Ocak Çarşamba:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)