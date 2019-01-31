BB Erzurumspor'dan imza şov! 6 oyuncu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor'dan imza şov! 6 oyuncu...
GeriFutbol BB Erzurumspor'dan imza şov! 6 oyuncu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
31.01.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'dan imza şov! 6 oyuncu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor'dan imza şov! 6 oyuncu...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor devre arasında takıma kattığı 6 yeni oyuncuya imza töreni düzenledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 6 transfere imza attırdı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Danimarka’nın Aarhus takımından transfer edilen 29 yaşındaki stoper Pierre Kanstrup ile 2.5 yıllık, Norveç’in Sarpsborg takımından 575 bin Euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki forvet Rashad Muhammed ile 2.5 yıllık, Norveç’in Bod/Glimt takımından transfer edilen 29 yaşındaki forvet Kristian Fardal Opseth ile 2.5 yıllık, Bulgaristan’ın Levski Sofya takımından transfer edilen 29 yaşındaki orta saha Gabriel Obertan ile 2.5 yıllık, Kasımpaşa’dan 475 bin Euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki sağ kanat Samuel Emem Eduok ile 2.5 yıllık ve Elazığspor’dan yarım sezonluğuna transfer edilen 29 yaşında sağ bek Serkan Kurtuluş ile toplu sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Devre arası transfer sürecinin son gününü geçiriyoruz, bu süreçte yapmış olduğumuz transferleri kamuoyuna topluca tanıtma kararı aldık. Bu transfer döneminde hem kaliteli hem ucuz futbolculara yoğunlaştık. Bu işlerde sıfır risk yok biz inanıyoruz ki çok iyi transferler yaptık. Önümüzdeki dönem de bu futbolcuların bize neler katacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, sözleşme detaylarına göre futbolcu ve kulüplerine bonservis ve gelecek yıllarda alacaklarıyla birlikte toplam 7.5 milyon Euro ödeme yapılacağını açıkladı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...