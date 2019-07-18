BB Erzurumspor'da Moussa Kone ile yollar ayrıldı! | Transfer haberleri...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone’nin sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Mavi-beyazlı ekip geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Seri B ekiplerinden Frosinone takımından kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Moussa Kone geçtiğimiz sezon Erzurum ekibinde 22 maça çıkıp takımı adına 1’de gol kaydetmişti.
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