BB Erzurumspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Süper Lig'de sezon başından beri 3 hocanın görevine son verildi. Akhisarsapor hocası Susic, Çaykur Rizespor hocası İbrahim Üzülmez ve BB Erzurumspor hocası Mehmet Altıparmak...
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü maçının ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Takımımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Sayın Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı kaydedildi.
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