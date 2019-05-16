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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.05.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da, F.Bahçe öncesi Obertan belirsizliği!

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BB Erzurumspor'da, F.Bahçe öncesi Obertan belirsizliği!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mavi-beyazlı ekibin koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı süren Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan katılmadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe cephesinde de zorlu 90 dakikanın çalışmaları sürüyor...

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıklarıFenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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BB Erzurumsporda, F.Bahçe öncesi Obertan belirsizliği

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