BB Erzurumspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25 Ocak Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz idmana katılmazken, tedavisi süren Arsen Khubulov ise saha kenarında antrenörlerin gözetiminde düz koşu yaptı.
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