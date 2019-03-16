Sezona başladığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile başarısız sonuçlar nedeniyle 6. hafta sonunda yollarını ayıran mavi-beyazlı takım, teknik direktörsüz çıktığı Galatasaray maçından da puansız ayrıldı. Erzurum temsilcisi, ligin 8. haftasında teknik direktör Mehmet Özdilek'in göreve gelmesiyle yükselişe geçerek 13. haftaya kadar 12 puan topladı.

Ancak Antalyaspor ile 24 Kasım 2018'de oynanan 13. hafta mücadelesini sahasında 1-0 kazanan mavi-beyazlı takım, bu maçın ardından sürekli olarak puan kayıpları yaşadı.



Ligin ikinci yarısında 6 puan topladı



Erzurum temsilcisi, 16 puan ile 16. sırada tamamladığı ligin ilk yarısının ardından ikinci yarıda da beklediği sonuçları elde edemeyerek 8 karşılaşmadan sadece 6 puan çıkarabildi. Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi Mehmet Özdilek ile de yolları ayıran ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmayı da 2-1 kaybetti. Puan cetvelinde 22 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. hafta mücadelesinde bugün Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişata "dur" demek istiyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



"Gol yollarında kısırlık söz konusu"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile yapacakları maçın, ligdeki gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sadece Trabzonspor maçının değil Kasımpaşa, Akhisarspor maçlarının da çok önemli olduğunu belirten Üneş, "Artık ligin boyu çok kısaldı. Trabzonspor maçında iyi mücadele verip istediğimiz sonucu da alarak sonraki haftalara moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Başkan Hüseyin Üneş, takımın büyük maçlarda gösterdiği performans ve direncin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'a karşı etkili futbol ortaya koyduk. Sadece büyük maçlarda değil birçok maçta verdiğimiz mücadele takdire şayan. Özellikle gol yollarında kısırlık söz konusu ama inşallah bu maçta hepsini aşacağız. Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki Galatasaray ve ligin ilk yarısında deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz."

İstatistikler

Trabzonspor ile BB Erzurumspor, Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. İki takım arasında geçen sezon Türkiye Kupası beşinci turunda oynanan iki karşılaşmada toplam 10 gol olmuş; Trabzonspor, 5-1 ve 4-0'lık skorlarla turu geçmişti.

BB Erzurumspor'un Süper Lig'deki son 16 maçının sadece ikisinde karşılıklı gol atılmadı. Ligde üç maçtır yenilmeyen Trabzonspor, önceki beş maçta bir galibiyet alabilmişti. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi; bu maçların tamamında gol yediler. Bu sezon Süper Lig'de akan oyunda en az gol atan takım BB Erzurumspor Trabzonspor ise bu alanda ikinci sırada. Bu sezon Süper Lig'de hava topu kazanma oranı en düşük takım Trabzonspor, üçüncü en düşük ekip ise BB Erzurumspor.

BB Erzurumspor bu sezon Süper Lig'de maçların son 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım Trabzonspor'un en fazla gol attığı dakika aralığı da 76-90. Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki yerli oyuncudan biri Emrah Başsan. Deplasmanda forma giydiği son beş lig maçında da gole katkıda bulunan Trabzonsporlu Hugo Rodallega Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.