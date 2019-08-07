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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.08.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan BB Erzurumspor'a destek sözü! Başkan Üneş açıkladı...

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığı 15 futbolcuyla toplu sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreni sonrası 1 milyon SMS kampanyasını başlattı. Üneş, Erzurumlu Acun Ilıcalı'nın da kampanyaya destek vereceğini kaydetti.

TFF 1’inci Lig’de yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce anlaşmaya vardığı Obertan, Yusuf Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Kılıç, Cem Barlık, Batuhan Altarslan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Mickael Pote, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal için toplu imza töreni düzenledi.

Futbolcularla tek tek tokalaşan Başkan Hüseyin Üneş, en doğru transferleri yaparak ligi hazırlandıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ilk maçını 18 Ağustos’ta oynayacağını hatırlatan Üneş, 12 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını, 15 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Üneş: Acun Ilıcalı da destek verecek

Transferin son gününe kadar gelişmeler olabileceğini belirten Başkan Üneş, transferi yüzde 95 oranında tamamladıklarını bildirdi.

Stoper, orta saha ve forvet mevkilerine gerekli takviyeyi yaptıklarını vurgulayan Üneş, yeni transferlerin 19.4 milyon lira olan bedellerinin yüzde 33.3’ünü de ödediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreni sonrası başlattıkları SMS kampanyasıyla ilgili de bilgi verdi.

Hedeflerinin 1 milyon SMS olduğunu belirten Üneş, Erzurumlu Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe’nin de kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.

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Acun Ilıcalıdan BB Erzurumspora destek sözü Başkan Üneş açıkladı...

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