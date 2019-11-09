BB Erzurumspor ile Akhisarspor yenişemedi!
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Cemil Tunç
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Scuk, Emrah Başsan, Obertan (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Hamroun (Dk. 79 Sunu), Pote
Akhisarspor: Lukac, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 13 Kadir Keleş), Aykut Çeviker (Dk. 88 Rotman), Taha Yalçıner, Onur Ayık, Bjarnason, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 52 Ergin Keleş)
Sarı kart: Dk. 2 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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