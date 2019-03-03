BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BB Erzurumspor – Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. İki takım bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaşmış, mücadelenin galibi Galatasaray olmuştu. Peki, BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig heyecanı BB Erzurumspor – Galatasaray maçıyla devam ediyor. Ligin 23 haftasında 45 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 21 puanla 17. sırada yer alan BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek. Peki, BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maç bilgileri ve her iki takımın Süper Lig’teki son durumu
Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek maç, Kazım Karabekir Stadı’nda bugün saat 19.00’da başlayacak, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
B.B. Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Eduok,
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou
Ligde son 9 maçta 3 puan vermedi
Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
9 maçlık yenilmezlik serisi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Ligin en golcü takımı Galatasaray
Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
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