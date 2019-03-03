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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.03.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BB Erzurumspor – Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. İki takım bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaşmış, mücadelenin galibi Galatasaray olmuştu. Peki, BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig heyecanı BB Erzurumspor – Galatasaray maçıyla devam ediyor. Ligin 23 haftasında 45 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 21 puanla 17. sırada yer alan BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek. Peki, BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maç bilgileri ve her iki takımın Süper Lig’teki son durumu

Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek maç, Kazım Karabekir Stadı’nda bugün saat 19.00’da başlayacak, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

B.B. Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Eduok,
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou

Ligde son 9 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

9 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

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