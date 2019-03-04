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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Kaynak: DHA / Fotoğraf: İHA
04.03.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, FIFA’lık oldu

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BB Erzurumspor, FIFA’lık oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un eski futbolcularından Lennart Thy, alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA’da 1 milyon 160 bin Euro’luk dava açtı. Mavi beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, Portekizli asıllı bir avukatla anlaştıklarını söyledi. Üneş, FIFA’ya giden Arsen Khubulov’la ise karşılıklı anlaştıklarını bildirdi.

BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçını değerlendiren başkan Üneş, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Yönetim olarak maçın kazanılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Takım var gücüyle mücadele etti, ama olmadı. Futbol skor endeksli bir oyun, kaybettiğimiz 2 puan var. Bu dakikadan sonra rakibin ismi, takımın büyüklüğü, küçüklüğünün önemi yok. Bizim Galatasaray’ı yenmemiz lazımdı. Bundan önceki maçlarda kaybettiğimiz puanlarla kredimizi tükettiğimiz için kimsenin bir puana sevinmesi gibi durum söz konusu değil. Ama sevinilecek bir taraf var, takım gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Aynı mücadeleyi önümüzdeki haftalara da taşıyabilirsek, taşımaya mecburuz, galibiyet serisi inşallah Alanya maçıyla başlayıp devam edecektir. Bu maçı Alanya’da oynayarak kazanacağımızı herkes gördü" diye konuştu.

"KHUBULOV, FIFA’YA GİTTİ, ANLAŞTIK"

Başkan Üneş, basın toplantısında daha sonra sözleşmeleri feshedilen futbolcularla ilgili bilgi verdi. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Arsen Khubulov’un alacaklarını tahsil edemeyince FIFA’ya gittiğini belirten başkan Üneş, "630 bin Euro’ya anlaşılan futbolcuya biz yönetime gelmeden önce 224 bin Euro para ödenmişti. Futbolcu, kalan alacaklarını tahsil için FIFA’ya şikayette bulundu. Kongre sonrasında uzun süre pazarlık ederek toplamda 273 bin 600 Euro daha ödeyerek kendisiyle yollarımızı ayırdık. Bu parayı ödemeseydik sezon sonuna kadar olan 630 bin Euro’yu ödeyecektik. Khubulov’a toplamda 497 bin Euro para ödeyerek sözleşmesini karşılıklı feshettik" dedi.

LENNART THY, FIFA’DA ÜÇ DAVA AÇTI

BB Erzurumspor’la 1 milyon 160 bin Euro bedel karşılığı 2 yıllık sözleşme imzalayan Lennart Thy’ın da alacaklarını tahsil için FIFA’ya gittiği bilgisini veren Üneş, şunları söyledi: "Lennart Thy, biz göreve geldiğimizde alacaklarını tahsil için FIFA’ya şikayette bulunarak sözleşmesinin tek taraflı fesih hakkını kullanarak gitmişti. Her ne kadar kendisiyle, onu buraya getirenlerle iletişime geçmeye çalışsak da başarılı olamadık. Kulübümüze karşı FIFA’da toplam 1 milyon 160 bin Euro bedelli 3 ayrı dava açtı. Biz de FIFA’da kulübümüzü en iyi şekilde savunabilecek Portekiz asıllı bir avukatla anlaştık. Dava süreci devam ediyor."

GÖĞÜS REKLAMI ANLAŞMASI

Bu arada BB Erzurumspor, forma göğüs reklamı için Eminevim firmasıyla anlaştı. Sezon sonuna kadar olan ve 1,5 milyon TL’lik protokolü Eminevim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’le birlikte imzalayan başkan Hüseyin Üneş, anlaşmanın devamını hedeflediklerini söyledi. Üneş, "Sponsorluk anlaşmamız 1.5 milyon TL’ye oldu. Kazan-kazan düşüncesiyle yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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