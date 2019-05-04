BB Erzurumspor - Bursaspor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Bursaspor'u ağırlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
BB Erzurumspor: Sehic, Hakan, Schwehlen, Kanstrup, Tolga, Kone, Taylan, Eduok, Tsabalala, Emrah, Sunu
Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Aytaç, Yusuf, Saivet, Lima, Latovlevici, Sakho
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