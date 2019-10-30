BB Erzurumspor Bodrum Bld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Günün önemli karşılaşmalarından birinde BB Erzurumspor Bodrum Bld karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta, kazanan ekip adını 5. tura yazdıracak. Peki, BB Erzurumspor Bodrum Bld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Bodrum Bld karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, BB Erzurumspor Bodrum Bld ZTK maçı hakkında tüm ayrıntılar...
BB Erzurumspor ile Bodrum Bld bugün karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'da oynanacak olan maç, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
ZTK'DA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)
13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)
13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)
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