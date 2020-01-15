Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Isınma ile başlayan idmanda pas ve top kapma çalışmalarının sonrasında taktik idman yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Erzurum'a giden siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby"

TFF 1. Lig'de yer alan Erzurumspor ligin ikinci sırasında ve 30 puana sahip.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

BB Erzurumspor: Sehic, Mücahit, Batuhan, Murat Uçar, Merthan, İbrahim Akdağ, Hasan Ayaroğlu, Emrah Başsan, Obertan, Scuk, Pote.

Beşiktaş: Karius, Caner Erkin, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Necip Uysal, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Diaby, Umut Nayir.

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