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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.08.2018 - 10:54 , Son Güncelleme:

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası tüm hızıyla devam ediyor. Lefter Küçükandonyadis ligine ilk haftaya deplasmanda başlayan Erzurumspor, bu kez kendi evinde ilk haftaya galibiyetle başlayan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, 3 puan için büyük bir mücadele verecek. Peki, BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan iki takımın mücadelesini ekrana getirecek olan BB Erzurumspor Beşiktaş maçı, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ekrana gelecek. Peki, ligin ilk haftalarında moral ve motivasyon sağlama açısından önemi büyük olan BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

 

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 19 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetirken, yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 124Bşb Erzurumspor - Beşiktaş
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Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.

Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

GEÇEN SEZONUN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi.
Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

25 GÜNDE ALTINCI MAÇ

Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti. Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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