BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası tüm hızıyla devam ediyor. Lefter Küçükandonyadis ligine ilk haftaya deplasmanda başlayan Erzurumspor, bu kez kendi evinde ilk haftaya galibiyetle başlayan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, 3 puan için büyük bir mücadele verecek. Peki, BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan iki takımın mücadelesini ekrana getirecek olan BB Erzurumspor Beşiktaş maçı, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ekrana gelecek. Peki, ligin ilk haftalarında moral ve motivasyon sağlama açısından önemi büyük olan BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 19 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetirken, yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.
Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
GEÇEN SEZONUN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi.
Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.
25 GÜNDE ALTINCI MAÇ
Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak.
Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.
Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti. Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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