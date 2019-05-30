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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
iha
30.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor Başkanı Üneş: "4 yerli teknik direktörle görüştük"

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BB Erzurumspor Başkanı Üneş: "4 yerli teknik direktörle görüştük"

Süper Lig’e veda eden BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından 4 tane yerli teknik direktör adayı üzerinde yoğunlaştıklarını açıkladı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’da yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme gereği yolların ayrılması üzerine gözler takımın başına geçecek yeni hocaya çevrildi.

Mavi-beyazlı ekibin Başkanı Hüseyin Üneş, kulüp binasında bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Üneş, Süper Lig’e en iyi şekilde geri döneceklerini ifade ederek, "Son maçımızı 2-0 kazandık ama takımımız bir alt lige düştü. Uzun yıllar sonra Süper Lig’e çıkmıştık. Maçları iyi ve kötü oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu. Süper Lig’de kalmak için çok çabaladık. Kulüpler Birliğinin toplantısına gittiğimde toplantıdan önce Bursaspor, Göztepe ve Akhisarspor Başkanları ile bir araya geldik. VAR sisteminin yeni olduğu için yapılan hatalardan dolayı ligin 21 takımla oynanmasını istedik. Kulüpler Birliği toplantısında Fikret Orman ile görüştüm. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Kamuoyu yazıp çizmeye başladı, ama böyle bir ihtimal gözükmüyor. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edip takımımızı Süper Lig’e taşıyacağız" dedi.

"Hamza Hoca'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim"

Hamza Hamzoğlu’na verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Üneş, "Yeni sezonla ilgili çalışmalarımıza başladık. Sezon sonu Hamza hocayla yaptığımız sözleşme gereği çalışmayacağız. Eğer ligde kalsaydık devam edecektik. Hamza hoca 10 maçta 13 puan aldı maç başına 1.3 puan aldı. Lige yeni çıkan takımlara bakınca iyi gibi görünüyor. Ben Hamza hocaya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hamza Hoca bizleri kırmadı ama son haftalar futbol şansı yanında olsaydı birçok şey farklı olurdu. Bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 yerli teknik direktörle görüştük"

Üneş, 4 yerli hocayla görüştüklerini kaydederek, "Futbol takımımızın hocasıyla ilgili çalışmalara başladık. Dün itibari ile 4 hocayla görüştük. Bayramdan sonraya kalma ihtimali var. Biz tamam dersek hemen gelecek olanlar var. Türkiye liglerini çok iyi bilen en doğru hocayı seçmeye çalışacağız" diye konuştu.

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BB Erzurumspor Başkanı Üneş: 4 yerli teknik direktörle görüştük

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