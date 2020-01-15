BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş

MAÇTAN DAKİKALAR

10uncu dakikada sol kanattan atak yapan Beşiktaşta NKoudou’nun ortasında topla buluşan Elnenyin şutu üsten auta gitti.



12nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hamrounun ortasında defanstan seken top Hasan Ayaroğlunun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top Necip’e çarparak Kariusun uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-0.



20nci dakikada Canerin ortasında kaleci Kayacan topa dokunamadı. Topu bir anda önünde bulan Diabyin kötü vuruşu autla sonuçlandı.



21inci dakikada Oltanın pasıyla buluşan Hamrounun sert şutunu Karius son anda parmak uçlarıyla kornere çeldi.



25inci dakikada Umut Nayirin ortasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan kayıp düşünce top auta gitti.



28inci dakikada Diabyinin pasında topla buluşan Umut Nayir yerden sert vurdu. Kaleci Kayacan son anda uzanarak topu kornere gönderdi.



35inci dakikada Osmanın NKoudou’ya müdahalesinde hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan NKoudou, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.



39uncu dakikada Hamroun, sol çarprazdan sert vurdu, kaleci Karius topa son anda dokundu, defans tehlikeyi kornerle uzaklaştırdı.



44üncü dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Canerin sert şutunda kaleci üst direkte son anda topa dokunarak kornere gönderdi.



Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



49uncu dakikada Banın ortasına iyi yükselen Hasan Ayaroğlunun kafa şutunda kaleci Karius çizgi önünde topu kontrol edebildi.



67nci dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Hasan Ayaroğlu çizgiye inerek ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Oltan, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.



70inci dakikada Hamrounun kullandığı köşe atışına yükselen Mücahitin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



78inci dakikada NKoudou’nun yerden ortasında oyuna yeni giren Güven kale çizgisi önünde topa dokunamadı.



85’inci dakikada Canerin ortasına Ruiz sert vurdu, kaleci Kayacan uzaklaştırdı. Topla buluşan Ruiz’in ortasında Güvenin şutu yine kaleci Kayacanda kaldı.



88inci dakikada Caner, kullandığı serbest vuruşta topu kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 2-2.



90+1’inci dakikada Mücahitin şutuna Ruiz elle müdahale edince hakem penaltı noktasına gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçiren golü attı: 3-2.

STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx), Mehmet Kısal (xxx)



BB ERZURUMSPOR: Kayacan (xx) - Hasan Ayaroğlu (xxx), Hasan Batuhan (xx), Yusuf Emre (x) (Dk 46 Mücahit xx), Osman Çelik (xx), Hamroun (xxx) (Dk. 73 Emrah xx), Mahamadou Ba (xxx), Merthan (x) (Dk. 66 Aykut Demir xx), İbrahim Akdağ (xxx), Oltan (xxx), Rashad Muhammed (xx)



BEŞİKTAŞ; Karius (xx) - Vida (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 64 Boyd x), Caner (xxx), Ruiz (xxx), Umut Nayir (xxx), Elneny (xxx), NKoudou (xxx), Necip (xx), Rebocho (xx), Diaby (xx) (Dk. 76 Güven Yalçın xx)



GOLLER: Dk. 12 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 Oltan, Dk. 90+1 (P) İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor) - Dk. 35 (P) NKoudou, Dk. 88 Caner (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Osman Çelik (BB Erzurumspor) - Caner, Umut Nayir (Beşiktaş)

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