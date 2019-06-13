Bazıları hala 'ne oldu ki?' diyor
Havalimanında Milli Takım kafilesine yönelik uygulama yoğun tepki çekerken, İzlandalılar hala yaşananlarda bir olumsuzluk olmadığı iddiasında.
İzlanda Milli Takımı’ndan Birkir Bjarnason, konuyla ilgili sorumuzu yanıtlarken, “Biz de birçok havalimanında sorun yaşıyoruz. Ayrıca havalimanında sözü edilen uygulamalar bizim ülkemizin insanları için de geçerli. Yalnız saha içinde Türk futbolcuların çok agresif olduğunu söylemek zorundayım” dedi.
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