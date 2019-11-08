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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Bayram Toysal: "Herkesin daha mutlu olacağı bir ortam..."

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Bayram Toysal: "Herkesin daha mutlu olacağı bir ortam..."

Geçen sezon play-off finalinde elenerek Süper Lig'in kıyısından dönen TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, bu sene bir üst lig hayalini şampiyon olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Lig lideri bordo-beyazlıların teknik direktörü Bayram Toysal, geçen sezon sonunda play-off finalinde kaybettikleri Süper Lig'e yükselme şansı ve bu sezonki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Toysal, ligde ilk 10 haftanın ardından 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgiyle 20 puan topladıklarını anımsatarak, Süper Lig'e yükselebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ligdeki liderliklerini devam ettirmek istediklerini vurgulayan Toysal, şöyle devam etti:

"Hatayspor'da bir hava yakalandı. TFF 1. Lig'e uyum süreci geçen sezon atlatılmış oldu. Geçen sezon bu takım play-off oynadı. Bu sezonki hedefimiz 'en kötü play-off'tan çıkalım' değil. Hep daha üstüne koyma düşüncemiz var. Şu an bakıldığında, 10 haftada 20 puanımız bulunuyor. Her maç iki puan ortalamasını yakalamış durumdayız. Sezon sonuna kadar bu istatistiği devam ettirebilirsek inanıyorum ki hedefe direkt ulaşacağız. Var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç bir zaman hedefimizden sapma yok."

Önceki teknik direktör İlhan Palut'un ardından göreve geldiğini hatırlatan Toysal, "Yönetim kurulumuzun koymuş olduğu bir hedef doğrultusunda bu takım mücadelesine devam ediyor. Aslında çok ciddi bir sorumluluk alıp, uzun süre çalışmış bir hocadan sonra benim tercih edilmeme bakıldığında bu, belki handikapları beraberinde getiriyor. Ama üç haftadır görevdeyiz, bu süreçte 2 defa liderliğe oturmuş olmamız bizim doğru işler yaptığımızı gösteriyor." diye konuştu.

- "Herkesin daha mutlu olacağı bir ortam sağlamaya çalışacağız"

Toysal, taraftarlarına çağrıda bulunarak, şampiyonluk yolunda ilerleyen Hatayspor'un yanında onlara büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Teknik direktör değişikliğinin, bir grup taraftarın canını sıkmış olabileceğini belirten Toysal, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız bizleri canıgönülden destekliyor, bunun farkındayım. Belki hoca değişikliğine canları sıkılmıştır, bunu da saygıyla karşılıyorum. Ama şunu bilmelerini rica ediyorum. Giden arkadaşımız da benim aile dostum, arkadaşım, kardeşim. Bu kulüp hiçbirimizin malı değil. Ben buralıyım ama uzun süredir İstanbul'da yaşıyordum. Sürekli Hatayspor'la alakalı 'Neler yapabiliriz, neyi daha iyi yapabiliriz?' diye hesap yapıyoruz. Böyle bir göreve davet edildik. İnanıyorum ki onların da düşüncelerine, beklentilerine net bir şekilde karşılık verip herkesin daha mutlu olacağı bir ortam sağlamaya çalışacağız. Onlara da çok ciddi görevler düşüyor." 

Bayram Toysal: Herkesin daha mutlu olacağı bir ortam...

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