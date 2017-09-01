Bayram hediyesi sezon sonunda

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, milli takım arası ve Kurban Bayramı olmasına karşın dur durak bilmedi! Dün sabah takımına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenman yaptıran Tudor, oyuncularına sadece 1 gün bayram izni verdi.

İdman öncesi yapılan bayramlaşma sırasında futbolcularına kısa bir konuşma yapan Hırvat teknik adam, “Bayramda çalışacaksınız ama karşılığını sezon sonu alacaksınız. Bizim için en güzel bayram hediyesi şampiyonluk kupası olacak” ifadelerini kullandı.

Jason Denayer idmana çıktı

Sezona iyi başladıklarını ancak daha da iyi olmaları gerektiğini belirten Tudor, “Bu tempoyu kaybetmeyelim. İyi gidiyoruz ama futbolda hep daha iyisi vardır. Kapasitenizi biliyorum. Bu zamana kadar güzel işler yaptık, sizde bundan daha fazlasını yapacak kapasite var” diye konuştu.

Sarı kırmızılıların dünkü antrenmanına yeni transfer Jason Denayer de katıldı. İdmanda futbolcular, dar alanda pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmalarının ardından bir süre ayak tenisi oynadı. Galatasaraylı futbolcular bayram iznini yarın kullanacak.