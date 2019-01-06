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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bayram Bektaş: 'Şu an transferimiz kapalı, buraya gelmeden önce açılma sözü aldık'
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Futbol
İHA
06.01.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Bayram Bektaş: 'Şu an transferimiz kapalı, buraya gelmeden önce açılma sözü aldık'

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Bayram Bektaş: 'Şu an transferimiz kapalı, buraya gelmeden önce açılma sözü aldık'

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Bayram Bektaş, İHA’ya konuştu.

Eksik bir kadrolarının olduğunu söyleyerek söze başlayan Bektaş, “Öncelikle hazırlamaya çalıştığımız, eksik bir Ankaragücü var. Takıma son maçtan 2-3 gün önce geldik. Bir hayli sakat ve cezalı vardı. Öncelikle sakatların takıma dönmesi, ondan sonra da takı halinde iyi bir hazırlık dönemi geçirip, bizim istediğimiz seviyeye gelen, savaşan, koşan bir Ankaragücü oluşturmak istiyoruz. İnşallah bunu kamp sonuna kadar başarırız. Hala sakatlığı geçmeyen oyuncularımız var. Bir de transferimiz kapalı. Yönetimimiz çalışıyoruz, biz de çalışıyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapıp takımımızı en üst seviyeye getirmek için bugün de yağmurda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Altyapıdan 5 ismi getirdik”
Altyapının bütün kulüpler için en önemli nokta olduğunu söyleyen Bayram Bektaş, “5 genç kardeşimizi çağırdık. Seviye ve durumlarını görmek istiyoruz. Abileriyle antrenman yaparak belli bir seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. İnşallah olur. Tek ümidimiz onlar” dedi.

“Buraya gelmeden önce bazı sözler aldık”
Takımın ekonomik olarak kötü durumda olduğunda göreve gelmek için kendisini neyin cezbettiği sorusunu yanıtlayan Bayram Bektaş, “Ankaragücü takımı her teknik direktörü cezbeder. Camiasıyla, geçmişiyle, taraftarıyla çok önemlidir. Biz de buraya gelmeden önce bazı sözler aldık. Transferin açılması, istenilen ve gereken noktalara takviye sözleri aldık. Bu şekilde devam edeceğimizin sözünü aldık ve göreve geldik. Umarım bir an önce gerçekleşir. Bazı mevkilerde çok eksiklerimiz var. İkinci yarı çok zor geçecek. Herkes eksiklerini tamamlayıp transfer yapıyor. Ligin ikinci yarısı çok daha mücadeleci geçecek. Bizim de hazır olmak için bunlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Birçok yabancı dil bilmesinin de kendisine avantaj sağladığını ifade eden Bektaş, “Yabancı dil bilmenin artılarını tabii ki görüyorsunuz. Oyuncuyla bire bir görüştüğünüz zaman, oyuncuda bir öz güven oluyor, iletişim daha sağlıklı oluyor. Bu durum çok güzel bir şey” açıklamasını yaptı.

“El Kabir değil, kim olursa olsun, önemli olan kulübün menfaatidir”
Teklifler gelen El Kabir’le ilgili olarak konuşan Bayram Bektaş, “Kulüpler her zaman kendi menfaatlerini düşünür. El Kabir değil kim olursa olsun, kulüp buradan kar sağlayacaksa, bunu düşünür. Başkanım bana böyle bir durum var diyerek sadece sorar. Bu, kulübün bileceği iş. Şu anda transferimiz kapalı, El Kabir de bizim oyuncumuz, başka bir yere giderse zaten duyarsınız” diyerek sözlerini sürdürdü.

Son olarak taraftara mesaj veren Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Taraftarımız her zaman tribünde olsun. Bu takım onların sayesinde 20 puan topladı ve bugünlere geldi. Bundan sonra da bu takımın arkalarında olmalarını isterim. Ligin ikinci yarısında onlara çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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