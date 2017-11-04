Bayram Bektaş: "Lideriz ama..."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bektaş, "Zor bir maçı geride bıraktık. 11. haftada liderliğimizi koruduk. Her geçen gün sahadaki form grafiği yükselen bir Ümraniyespor var. Adana Demirspor çok iyi bir takım ancak bugün beni mutlu eden şeylerden biri de rakibe hiç pozisyon vermememiz. Lideriz ama hiç bir şey bitmedi." diye konuştu.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise çok kötü hücum ettiklerini belirterek, "Maç beklediğimiz tarzda oldu. Ümraniyespor'un ne yapmak istediğini biliyorduk. Savunma olarak istediğimiz futbolu oynadık ama hücumsal anlamada kötüydük. En az 1 puan alacağımız maçta mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Yılmaz'ın verdiği 2. penaltı kararının çok ağır olduğunu savunan Uzğur, "Özellikle 2. penaltı kararı çok ağır. Bundan sonra daha iyi olacağız." şeklinde görüş belirtti.