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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Bayram Bektaş, farkını hissettirmeye başladı! Yabancı dil...

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Bayram Bektaş, farkını hissettirmeye başladı! Yabancı dil...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, Türkçe dışında bildiği 3 dilin futbolcularla anlaşma noktasında "pozitif etkisinin" olduğunu söyledi.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde yönetimin, ağırlıklı Fransızca ve İngilizce bilen yabancı futbolcuların konuştukları dilleri de dikkate alarak takımı emanet ettiği Bayram Bektaş, yeni görevi, oynatmak istediği futbol ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"İtalyanca'yı anlıyorum, ana dilim Fransızca, İngilizce de rahat konuşup, anlaşabiliyorum." diyen Bektaş, "Bunun da oyuncular üzerinde pozitif etkisi oluyor." dedi.

Yabancı futbolcularla iletişim kurma açısından bildiği dillerin önemli olduğunu belirten Bektaş, "Çünkü bireysel olarak sporcudan istediğinizi anlattığınız zaman bire bir daha net anlıyor ve daha istekli oluyor. Önemli bir faktör, bunun içinde mutluyum." diye konuştu.

- "Yeni bir heyecan"

MKE Ankaragücü'nün tarihini anlatmaya gerek olmadığını vurgulayan genç teknik adam, "Yeni bir heyecan, çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım." ifadesini kullandı.

Başkent ekibinin "İnanılmaz büyük, takımına sahip çıkan bir taraftarı" olduğunu aktaran Bektaş, "Taraftarın tribündeki coşkusunun takıma katkısını da anlatmama gerek yok ve bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk antrenmanda heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu anlatan Bektaş, şöyle devam etti:

"İsmail hocaya da verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederim, çok güzel bir takım kurdu. Sakat oyuncularımız var. Malum ilk yarının son maçı (Göztepe karşılaşması), bu da benim ayrıldığım takıma nasip, kısmet... Böyle bir tesadüf oldu. Artık Ankaragücü'nün başarısı için yorulacağız, her şeyimizi Ankaragücü'ne vereceğiz. Tek düşüncemiz bu saatten sonra Ankaragücü'nün başarısı olacak."

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- "Zihinsel değişim"

Sarı-lacivertli ekipte göreve başlamasından çok kısa süre sonra maça çıkacaklarına dikkati çeken Bayram Bektaş, bu zaman diliminde ancak "zihinsel çalışma" yapabileceklerini kaydetti.

"Sihirli değnek yok, sonuçta 2 günde bir şey değiştiremezsin." diyen Bektaş, "Geldik, 2 gün sonra maç var. Sadece zihinsel bir değişim olur çünkü bedensel olarak 2 günde çok fazla bir artı yapamazsınız." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmaya kısa zaman kaldığı için yapılacak bedensel çalışmaların olumsuz sonuçlar da doğurabileceğine değinen Bektaş, şunları söyledi:

"Maçı düşünerek, sahaya iyi çıkmaları açısından iyi dengelemeniz lazım. Sadece değiştirebileceğimiz zihinsel motivasyon olur. Zihinsel olarak bu maça ne kadar iyi hazırlayabiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla bu maçı en iyi şekilde atlatıp puanımızı 23'e çıkarmak istiyoruz. Ondan sonra da devre arasında kendi oyun tarzımız, mantalitemiz, yani topa sahip olan, basan, koşan, 90 değil 120 dakika kondisyona sahip bir takım meydana getirmek için Antalya'da çalışmalarımızı yapacağız. Çok sayıda sakat oyuncumuz var, ara bu açıdan da avantajımız olacak."

- "Farkını gösteren bir Ankaragücü"

Bayram Bektaş, devre arası kampında sakat oyuncularının takıma dönmesinin ardından başkan ve yönetimle kadro değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Tek amacının sezonun ikinci yarısında savaşan, mücadele eden, sahada farkını gösteren bir MKE Ankaragücü meydana getirmek olduğunu belirten Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben isteyerek geldim ve başkanımla neredeyse pazarlık yapmadım. Burası Ankaragücü camiası. Burada bir hedefim olacağına inandım ve hedefi olan bir takıma geldiğimi biliyorum. Oyun mantalitemi sahaya yansıtmak için elimden geleni yapacağım. Yerli ve yabancı olarak futbolcularımın potansiyeli var. Şu an tek isteğimiz, bu maçı en iyi şekilde galibiyetle kapatıp puanımızı 23 yapıp devre arasına öyle girmek."

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