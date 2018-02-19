Baygınlık geçiren Gomis'ten ilk açıklama
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçının ardından baygınlık geçirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Maçın henüz 7. dakikasında bir baygınlık geçiren Gomis, bu konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.
İşte Bafetimbi Gomis'in maç sonundaki açıklamaları...
''Bu bazen başıma geliyor, düşüp bayılıyorum. Stresten dolayı oluyor. Gençliğimde de başıma geldi. Sonra kendimi iyi hissettim ve çıkıp oynadım. İyi olduğum konusunda hocaya garanti verdim. Galatasaray'a gelmeden önce de testler yapmıştım, bu testlerden de geçmiştim.''
''Kazanamamak beni etkiledi, sağlığım değil. Taraftarlar merak etmesin. Aslan gibi devam edeceğim. Aslan gibi çalışıp, sahalara döneceğim.''
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