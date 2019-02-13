Bayern'e Johan Cruijff Arena'da 3 atmışlardı! Peki Real Madrid...
Bu sezon Johan Cruijff Arena'da oynadıkları 6 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmeyen Ajax, Bayern'e burada 3 gol atmaya başarmıştı. Real Madrid maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Lisandro Magallan ve Nicolas Tagliafico'nun durumları maç saati netleşecek. Resmi kaynaklar Tagliafico'yu muhtemel 11'de gösteriyor...
- Bu sezon Johan Cruijff Arena'da oynadıkları 6 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmediler. (5 galibiyet - 1 beraberlik)
- Bayern ile burada 3-3 berabere kalmışlardı. Benfica, AEK ve Dinamo Kiev'i evlerine elleri boş gönderdiler.
- Barcelona ile anlaşan Frenkie de Jong için de erken ve güzel bir sınav olacak...
- Marcos Llorente ve Isco, Amsterdam kafilesinde yer almadı.
- Varane'de hafif bir soğuk algınlığı olduğu, bu nedenle stoperde Nacho'nun başlayacağı söyleniyor.
- Son 5 lig maçının hiçbirinde ilk 11'de yer almayan, sadece 1'inde süre alan Marcelo'nun yerine de Reguilon'ı sol bekte görürsek şaşırmayalım.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle