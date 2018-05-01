Bayern tarafı uyardı! Cüneyt Çakır adil...
Goal.com'un Almanya ekibine konuşan Karl-Heinz Rummenigge ve Jupp Heynckes, Cüneyt Çakır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Allianz Arena'da 2-1 kazanan Real Madrid olmuştu. Bu akşam oynanacak rövanş karşılaşmasına Cüneyt Çakır ve ekibi atandı.
Goal.com'un Almanya ekibine konuşan Karl-Heinz Rummenigge; "Hepinizin de bildiği üzere Cüneyt Çakır daha önce birçok Real Madrid maçında düdük çaldı. Rövanş karşılaşmasında adil ve şüpheye yer vermeyecek bir maç yönetmesini istiyoruz." diyerek sözlerine başladı.
"2016'daki yarı finalde, Atletico Madrid karşısında Cüneyt Çakır tarafından aldatıldığımızı düşünüyordum. Geçen sezon da Viktor Kassai berbat bir maç yönetti." açıklamasını yaptı.
Jupp Heynckes ise; "Objektif bir hakem performansı istiyoruz. Maç içerisindeki durumlara göre fikir değiştiren bir hakem istemiyoruz." dedi.
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