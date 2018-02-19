Bayern Münih’ten korkma Beşiktaş

1- Bu hafta Beşiktaş haftası! Yarın Bayern karşısında Beşiktaş nasıl bir strateji izlemeli ve skor tahmininiz nedir?

2- Beşiktaş için F.Bahçe derbisi ‘sezon finali’ mi? Kaybederse “2. olmaya baksın” der misiniz? Zira 3 rakibi var...

3- Kocaman, Vodafone Park’ta Güneş’e ilk lig yenilgisini aldırabilir mi? F.Bahçe kazanırsa şampiyonluk yüzdesi ne olur?

4- Terim, “Deplasman sıkıntısını bu sezon çözemem ama şampiyon olacağız” dedi. Nasıl olacak bu iş?

5- Başakşehir, kazandı ama son bölümde fark da yiyebilirdi. Neden bu kadar pozisyon veriyor?

6- Trabzon’da Usta bırakmalı mı yoksa silbaştan radikal bir dönüşüm mü başlatmalı? Öyleyse ne yapmalı?

MEHMET Y. YILMAZ: DIŞ SAHADA BEŞİKTAŞ DA BAYERN İÇİN KORKUTUCU

1- Bayern karşısında Beşiktaş’ın ne yapması gerektiği belli: Grup lideri olarak bu maça kadar gelebilmiş olmasını sağlayan ne ise onu yapmak! Kısaca rakipten çekinmemek ve turu atlayabilmek için iki maçta rakipten en az bir gol fazla atmak gerektiğini unutmamak. Bayern, kendi ligindeki durumu itibariyle korkutucu görünüyor ama Şampiyonlar Ligi grubundaki dış saha performansıyla Beşiktaş da Bayern için korkulacak bir rakip!

KAYBEDERSE İKİNCİLİK DE TEHLİKEYE GİRECEKTİR

2- Beşiktaş ile lider arasında 5, Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasında 3 puan var. Bu maçı kaybederlerse artık işlerinin çok ama çok zor olacağını şimdiden söyleyebiliriz. İkincilik bile tehlikeye girer! Beşiktaş mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak ama aynı durum Fenerbahçe açısından da geçerli. Fenerbahçe de bu maçı kaybederse sıkıntıya girer.

GÜNEŞ DE KOCAMAN DA BERABERLİĞE RAZIDIR

3- Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması sürpriz olmaz ama bana daha çok beraberlik maçı gibi geliyor. Güneş de Kocaman da beraberliğe razıdır tahmin ediyorum. Ancak Fenerbahçe kazanırsa büyük avantaj elde edecek çünkü onlar için fikstürün yokuş aşağı kısmı başlıyor. Rakipleri içinse durum tam tersi.

O ZAMAN G.SARAY’DA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ NİYE YAPILDI?

4- Deplasman sorununu çözmezlerse şampiyon olmaları zor. Ama unutmayalım ki sezonun ilk yarısında bu takım deplasman sıkıntısına rağmen liderdi. Hoca değişikliği bu sorunu çözmek için yapılmadıysa niye yapıldı diye sormak gerek.

ARTIK RAKİPLER DE BAŞAKŞEHİR’İ ANLADILAR

5- Başakşehir tam istediği gibi bir maç oynadı, Avcı maçı izlerken yenilmeyeceğini biliyordu. Rıza Çalımbay, bu maç için yeterince hazırlanmamıştı. Başakşehir’in geçen sezona göre farklı olması da normal artık daha yaşlı bir takım ve rakipler nasıl oynadıklarını iki sezondan sonra daha iyi anladılar.

BAŞAKŞEHİR’DEN KOPYA ÇEKSİN, İSTİKRAR ŞART

6- Trabzon’da yapılması gereken yönetimin değişmesi değil, önce istikrar! Her sezona yeni yönetim, yeni hoca ve takımla girerseniz sonuç böyle olur. Trabzon’un başarılı olabilmesi için ciddi bir planlama ve sabır gerekiyor. Önlerindeki seyircisiz Başakşehir’den kopya çeksinler.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Hemen hemen her maçta hakemlerin bariz hatalar yapması.

- Haftanın takımı: Kasımpaşa

- Haftanın teknik direktörü: Kemal Özdeş

- Haftanın futbolcusu: Robinho

- Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

MEHMET ARSLAN: BAYERN MÜNİH’İN İŞİ HİÇ DE KOLAY OLMAYACAK

1- Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’tan hep keyif aldım. Bayern karşısında da devam edeceğini düşünüyorum. Maçı kazanma, turu geçme şansı az ama bu takıma inanıyorum. Boş bir inanç değil bu. Kaliteli bir takım Beşiktaş. İyi oyunculardan kurulu. Kısacası Bayern’in işi hiç kolay değil.

KİMSE BU DERBİYİ SEZON FİNALİ OLARAK GÖRMESİN

2- Tabii ki çok önemli bir maç ama asla bir final değil. Beşiktaş kaybederse puan olarak ciddi bir dezavantaj yaşar. Ama asla şampiyonluk umudunu yitirmez. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir daha puan kaybedecekler. Bu bakımdan kimse bu maça final diye bakmasın.

NEREDE, ‘KOCAMAN HOCA DEĞİL’ DİYENLER? O BİR TAKIM YARATTI

3- KOCAMAN’ın hocalığını sorgulayanlara ne oldu? F.Bahçe, şampiyon olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama Kocaman’ın bir ‘takım’ yarattığını iyi biliyorum. Hem de tek bir oyuncunun ayağına bakmayan disiplinli bir takım. Bunun için de her hocanın süreye ihtiyacı vardır. Kocaman, o süreyi biraz daha uzattı. Şampiyonluk için de derbi için de favorim F.Bahçe.

G.SARAY KAYBETSE DE PANİK YOK İŞTE BU FATİH TERİM FARKIDIR

4- “Değişen bir şey yok G.Saray’da” eleştirileri Kasımpaşa maçı sonrası tavan yaptı. Ama dikkat edin panik yok. İşti Terim farkı bu. Bu yenilgi Tudor ile olsa etkisi daha büyük olurdu. G.Saray’ın kazancı bu. En büyük zaafı da, direnci her dakika artan rakibe karşı çözülmesi. Tudor ile de yaşıyorlardı. Şampiyonluk ipi bana göre G.Saray’ın kazanmasından çok rakiplerinin kaybetmesine bağlı.

BAŞAKŞEHİR’DE BU SEZON BİR SIKINTI YOK, YİNE BAŞARILI

5- SIKINTI olduğunü düşünmüyorum. Ligin yapısı bu. Her takım benzer sıkıntılar yaşayacak. Avcı ve Kocaman, bu sezonun iki başarılısı. Bir takım yaratıyorlar. Üstelik Avcı’nın handikapı daha büyük. Bir camia oluşturmaya çalışan bir kulübü zirveye oturttu. Bu takımın zaafı değil, başarısı konuşulur.

ÖNCELİKLE TRABZON ŞEHRİNİN SAKİNLEŞMESİ LAZIM

6- Trabzon’da sadece futbol takımı ve onun yönetenlere bakarak çözüm üretilemez. Geçmişteki başarının koşullarıyla bugünküler farklı. Türkiye değişti ama Trabzon bu süreçte ekonomik ve kültürel olarak gün be gün içine kapandı. Futbola tutkuyla bağlı olmak iyi ama ondan başka bir hayati seçenek yokmuş gibi agresif davranmak başka. Başarı için tüm şehrin her anlamda sakinleşme ve değişmeye ihtiyacı var.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Gomis’in Kasımpaşa maçında geçirdiği ve yürekleri ağza geçiren rahatsızlığı. Geçmiş olsun.

- Haftanın takımı: Kasımpaşa

- Haftanın teknik direktörü: Kemal Özdeş

- Haftanın futbolcusu: Giuliano

- Haftanın hakemi: Bülent Yıldırım

BU DERBİ FİNAL OLMAZ

Beşiktaş, F.Bahçe derbisini kaybederse işini zorlaştırır ancak yine de yarış onun için de tamamen bitmez. Bu ligde zirveye oynayan takımlar daha çok puan kaybı yaşayacaklar. F.Bahçe puan olarak avantajlı olsa da onun da kaybetme lüksü moral açısından yok.

UĞUR MELEKE: BU İŞ İSTANBUL’DA BİTER

1- Beşiktaş’ı gruplarda başarıya götüren strateji, içeride-dışarıda kazanmayı hedefleme, gol yemekten çekinmeme, yediğinden fazlasını atabilecek potansiyeli olduğuna inanma idi. Aynı tutku sürmeli. Bayern kalecisi Ulreich’ın Neuer kadar güven verdiğini düşünmüyorum. Göbekte Atiba-Medel oynamalı ve ‘6 numara’ gibi değil, iki ‘presçi on numara’ gibi davranmalılar. Ben işin Münih’te bitmeyeceğine, İstanbul’a taşınacağına inanıyorum.

HESAP YİNE DE KAPANMAZ

2- Şu anda ligde Kayseri, Göztepe, Sivas, Konya, Malatya gibi iç sahada kimle oynarsa yenebilecek potansiyelde birçok takım var. Bu sezon şampiyonluk barajının 70’lerde kalacağını, 4 İstanbullunun da beklenmedik daha çok puanlar kaybedeceklerini düşünüyorum. Evet, Beşiktaş kaybederse işleri zorlaşır ama bence hesap kapanmaz, bu lig daha çok değişikliğe gebe.

ŞANSLAR YÜZDE 25’ER

3- F.Bahçe, 4 şampiyonluk adayı içinde ‘bireysel kalite toplamı’ belki en düşük ama ‘kolektif kalitesi’ en yüksek takım. Kolektif kalitesinin öne çıkması da rakibinin topu istemesiyle ilgili. Ki Beşiktaş da ligde topu belki de en çok seven takım. Maç kesinlikle üç ihtimale açık. F.Bahçe kazansa da kaybetse de, 4 adayın da şansının yüzde 25 civarında düşünüyorum.

SADECE COŞKUYLA OLMAZ

4- Taksim’de Kasımpaşa’ya kaybetmek, bana çok deplasman koşullarıyla ilgiliymiş gibi gelmedi. Sivas yenilgisi için deplasman koşullarından söz edebilirsiniz ama Kasımpaşa daha farklı bir hikâye. Terim, G.Saray’a her gelişinde olduğu gibi bu kez de takıma bir enerji getirdi, bir coşku artışı var. Ama kazanmak için yalnızca coşku yetmez, Kasımpaşa, 2. devrede taktik olarak alt etti G.Saray’ı.

SORUN YAŞLI OYUNCULAR

5- Başakşehir’in problemi şu: Abdülkadir’le Yusuf’un yaş toplamı Emre’ye eşitse, Başakşehir fiziksel olarak kaç dakika direnebilir? Bu yıl takım, 40 yaş altı oyunculardan oluşuyor neredeyse! Tek bir sezon için kurulmuş çok kaliteli bir kadro bu. Ve Trabzon’u da bence hak ederek yendiler. 60’a kadar koparamadıkları maçların sonunda fiziksel düşüş olması da doğal.

SİLBAŞTAN YAPMAMALI

6- Son 5 yılda ilk 3’e hiç girememiş bir takımın sezona şampiyonluk hedefiyle başlaması zaten gerçekçi değildi. Trabzon’un hedefi bu sezon Avrupa Ligi olabilir ancak. Pırıl pırıl Yusuf, Abdülkadir ve Okay etrafına kurulabilecek bir 10 yıl var önlerinde. Silbaştan radikal bir dönüşümü zaten sürekli yapıyorlar, bu sefer farklı bir şey denesinler: Biraz istikrarlı olsunlar. Trabzon’un bir numaralı ihtiyacı, biraz sükunet.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanin olayı: Cengiz Ünder’in sadece Roma’da değil, İtalya’da en çok konuşulan adam olması.

- HaftanIn Takımı: Antalyaspor

- HaftanIn Teknik Direktörü: Kemal Özdeş

- HaftanIn Futbolcusu: Robinho

- HaftanIn Hakemi: Ümit Öztürk (yardımcılarına rağmen)

UĞUR VARDAN: HÜCUMU DÜŞÜNMELİ

1- Açık oynamalı ve hücumu düşünmeli! Şaka yapıyorum tabii ki. Maçın nasıl oynanacağına Bayern karar verecek elbette. O klişe deyimiyle ‘makine düzeni’ işleyecek ve Beşiktaş’ın yapacağı defansın kalitesi skoru belirleyecek. Arada bulacağı kontra bir gol (daha fazlasını bulması temennimiz) rövanş için umut aşılayacaktır. İyimser tahminim 1-0 Bayern. Kötümseri ise 3-0 ev sahibi.

TAHMİNİM BERABERE BİTER

2- Kâğıt üzerinde öyle görünüyor. Ama son birkaç haftadaki sonuçlar, her hafta destelerin yeniden dağıtıldığını gösterdi. Lakin artık ligin boyunun kısaldığı dönemlerdeyiz ve olası bir yenilgi Beşiktaş’ı yarışın dışına iter. Tahminim beraberlik, öte yandan yakın dönem Fenerbahçe maçlarından biliyoruz ki sinir savaşlarını hep Beşiktaş kaybediyor, bu konuda artık tecrübe kazanıp kazanmadıklarını da gösterecek bu randevu.

YENİLSE DE KOPMAZ

3- Yüzdesini bilemem ama çok önemli bir virajı atlatmış ve ‘dörtlü yarış zirvesi’nden bir rakibi devre dışı bırakmış olur. Böyle bir olasılık var mı, var elbetteki var...

Diğer yandan Fenerbahçe’nin avantajı şu gibi görünüyor: Yenilse bile puan açısından yarıştan kopmayacak ancak moral motivasyon açısından büyük darbe alacak.

İKİSİ BİRDEN OLMAZ!

4- Sanırım takımın kapasitesine vurgu yaptı ama öte yandan da kalan 12 haftadaki umudu taze tutmak için de “Şampiyon olacağız” mesajını verdi. Tabii ki aynı anda ikisi olmaz, deplasmanlardan eli boş dönülerek şampiyonluk rüyası görülmez. Oysa hâlâ her şey Galatasaray’ın elinde. Fenerbahçe’yi deplasmanda, Başakşehir’i de evlerinde yenmelerini durumunda mutlu sona ulaşabilirler. Lakin takım bunları başarır mı, çok çok zor...

YİNE DE ŞANSI YÜKSEK

5- Sanırım hücumcu kimlik buna neden oluyor. Takımın şampiyonluk hedefi, oyunu hep karşı tarafta oynamalarını gerektiriyor, bu durumda da yenilen kontralar sorun yaratıyor. Yine de önleri açık diye düşünüyorum. Galatasaray’la berabere kalmaları bile yeterli olabilir. Bu sezon şampiyon olmaları olasılık açısından çok yüksek.

TRABZON’UN KAFASI KARIŞIK

6- Bu takımın probleminin sabırsızlık olduğu kesin. Bakın Mesut Özil, Hürriyet Pazar ekindeki söyleşisinde Yusuf Yazıcı’yı göklere çıkartıp överken, aynı gün oynanan maçta Trabzonspor taraftarları bu genç yeteneği oyundan çıkarken yuhluyor! Bu kafa karışıklığı da her zaman aynı kötü sonuçları veriyor. Peki çare nedir? Bence iddiasız, nadasa bırakılmış ve sonraki sezonlarda sonuç alacak bir takım için çabalanmalı ve bir de böylesi bir olasılık denenmeli.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanin olayı: Gomis’in hepimizi korkutan baygınlığı. Çok dramatik anlardı. Tekrar geçmiş olsun...

- HaftanIn Takımı: Başakşehir

- HaftanIn Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

- HaftanIn Futbolcusu: Giuliano

- HaftanIn Hakemi: Ümit Öztürk