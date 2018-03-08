Bayern Münih'ten Beşiktaş maçı öncesi yarım düzine gol!
Bayern Münih, Bundesliga'da evinde konuk ettiği Hamburg'a gol yağdırdı. Bavyera temsilcisi Beşiktaş maçı öncesinde adeta şov yaptı.
Almanya Bundesliga 26. hafta maçında lider Bayern Münih, evinde kümede kalma yarışı veren Hamburg'u ağırladı. Mücadele Spor Arena tarafından, hurriyet.com.tr üzerinden naklen yayınlandı. Bavyera ekibi karşılaşmayı rahat bir şekilde 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Franck Ribery (2), Robert Lewandowski (3) ve Arjen Robben kaydetti. Bayern Münih 66 puana çıktı ve ikinci Schalke ile arasındaki puan farkını 20'ye çıkardı.
Bayern Münih ligde bir sonraki hafta Leipzig deplasmanına gidecek. Hamburg ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.
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