Bayern Münih'ten Freiburg’a 4 gol
Beşiktaş’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Almanya liginde Freiburg’u 4-0 mağlup etti
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-0 yendi. Freiburg, Bundesliga'nın 25. haftasının kapanış maçında Beşiktaş’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih’i konuk etti.
25. dakikada Freiburg’un kalecisi Alexander Schwolow’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, 28. dakikada Corentin Tolisso, 54. dakikada Sandro Wagner ve 69. dakikada Thomas Müller ile goller bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Freiburg ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Bayern Münih, 63 puanla liderliği sürdürürken, Freiburg 29 puanla 13. sırada yer aldı.
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