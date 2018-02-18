Bayern Münih'ten, Beşiktaş'a "Love" göndermesi
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Avrupa devi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Bayern Münih, dün akşam Bundesliga'da oynadığı mücadelede Wolfsburg'u Sandro Wagner ve Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Sandro Wagner'in 64. dakikada karşılaşmada takımına beraberliği getiren golü atmasından sonra Bayern Münih resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a bir gönderme yapıldı.
Wagner'in bulduğu golü Twitter'dan takipçilerine ileten Bayern, bu paylaşımı "Wagner Love" başlığıyla takipçilerine yayınladı. (Fanatik)
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