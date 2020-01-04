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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Bayern Münih'ten bedava transfer! Alexander Nübel...

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Bayern Münih'ten bedava transfer! Alexander Nübel...

Bayern Münih, Schalke 04'ün genç kalecisi Alexander Nübel'i bedelsiz olarak 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, gelecek sezon için Schalke 04’de forma giyen kaleci Alexander Nübel’i transfer ettiğini duyurdu.

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Alexander Nübel ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 23 yaşındaki Nübel’in 1 Temmuz’dan itibaren Bayern Münih’te forma giyeceği ifade edildi.

Nübel’in 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılan açıklamada, genç kaleci için transfer bedelinin ödenmeyeceği kaydedildi.

Schalke’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nübel, Bundesliga’da şimdiye kadar 35 maçta görev aldı.

Almanya 21 yaş altı milli takımının kalesini de koruyan Nübel, burada 17 kez forma giydi.

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Bayern Münihten bedava transfer Alexander Nübel...


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